Столичные офисы "Мои документы" будут оказывать еще 70 услуг в сфере соцзащиты

До августа в московские центры госуслуг "Мои документы" будут переданы еще около 70 государственных функций в сфере социальной защиты. Сейчас эти услуги доступны в учреждениях Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

"Услуги можно будет получить по удобному графику, в любом районе, рядом с домом, без привязки к месту прописки. Переезд будет проходить в три этапа. На первом этапе — с 6 мая — в МФЦ будут переданы 12 государственных услуг. Среди них — важные социальные услуги для ветеранов Великой Отечественной войны, участников военных действий, жертв политических репрессий", — пояснили в пресс-службе столичных центров госуслуг.

Первыми в МФЦ перейдут услуги по выдаче удостоверений, свидетельств, справок о праве на льготы. Также с 6 мая там можно будет подать заявление с сообщением о произошедших изменениях в разных сферах жизни.

Сейчас в столице работает 130 офисов "Мои документы". В них можно получить более 180 услуг. 98 процентов услуг предоставляют по экстерриториальному признаку — независимо от места жительства заявителя.