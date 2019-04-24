"Звезда в шоке": Зверева вызвали в суд из-за пикета в короне у стен Кремля

Стилист Сергей Зверев получил предписание явиться в суд 13 мая. Ему инкриминируется административное правонарушение: в начале марта Зверев вышел на одиночный пикет с плакатом "Против строительства завода на Байкале". Об этом стилист написал в своем "Инстаграме".

Фото с короной на голове у стен Кремля Зверев опубликовал у себя в соцсетях, многие СМИ впоследствии бурно обсуждали эту акцию стилиста, известного фразой "Звезда в шоке!"

Сейчас пользователи недоумевают: за что Зверева вызывают в суд, ведь пикет был одиночным? Юристы поясняют: административным нарушением такая акция считается в том случае, если она проводится у резиденции главы государства, которой и является Кремль.

Так что теперь, вполне вероятно, Звереву придется либо заплатить штраф в размере до 20 тысяч рублей, либо ему грозит до 40 часов обязательных работ.

Ранее в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" рассказывалось о том, что пока Зверев-старший защищает Байкал у стен Кремля, его приемный сын приехал на Байкал и тоже встал с плакатом.

Правда, на нем Зверев-младший просил о помощи усыновившего его отца. Он говорил, что болен и нуждается в помощи, а Зверев-старший его игнорирует.

Позже известный стилист объяснил Малахову, почему прекратил общение с приемным сыном, а также пояснил, что сподвигло его выйти на пикет к стенам Кремля.