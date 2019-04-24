Конте получил предложение возглавить "Рому"

Бывший главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте в ближайшее время может возглавить итальянскую "Рому". Специалист уже встретился с представителями столичного клуба и обговорил условия контракта.

Конте получил предложение от "Ромы" о подписании контракта с ежегодной суммой в 9,5 миллиона евро, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Calcio Mercato. Эта сумма меньше того, что он зарабатывал в "Челси", где его годовая зарплата составляла 11 миллионов евро.

Однако даже эти деньги для "Ромы" весомы – ради них "волчице" придется избавиться от наиболее высокооплачиваемых игроков. Ими в Риме считаются форвард Эдин Джеко, Хавьер Пасторе и Стивен Н'Зонзи.

Напомним, что ранее Конте уже возглавлял в Италии другой итальянский клуб — туринский "Ювентус".