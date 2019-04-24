Питерский таксист подрезал троллейбус и избил его водителя

Водитель "Яндекс.Такси" отправил в больницу управлявшего троллейбусом мужчину после небольшого столкновения на Васильевском острове в Петербурге. Виновником аварии, как утверждают очевидцы, стал таксист, но силовом противоборстве он одержал победу. Стычку водителей сняли на видео.

Своеобразным рингом утром 24 апреля стал Малый проспект. Незадолго до схватки таксист подрезал троллейбус, но водитель последнего не стал резко тормозить, дабы не травмировать пассажиров, и в итоге не смог избежать столкновения.

В выражениях обе стороны не стеснялись, а потому очень скоро перешли от слов к рукоприкладству. Верх в первом раунде, как можно судить по кадрам, одержал таксист, но водитель троллейбуса попытался отстоять честь после того, как противников разнял очевидцев. Благое намерение обернулось госпитализацией.