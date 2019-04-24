Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России

Соединенные Штаты могут разместить элементы противоракетной обороны в космосе. Это будут ударные системы, способные уничтожить баллистические ракеты России или Китая еще на взлете. Об этом на Московской международной конференции по безопасности заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил РФ Виктор Познихир.

Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара. То есть российским ракетам даже не дадут стартовать из шахт, пишет агентство ТАСС.

Также Познихир уверен, что Штаты сами устраивают гонку вооружений. Сейчас они разрабатывают ядерные боевые части небольшой мощности для крылатых ракет Tomahawk. Это подталкивает другие страны создавать аналогичное оружие.