Хоккей. "Локо" стал трехкратным обладателем Кубка Харламова

Ярославский "Локо" выиграл финальную серию Молодежной хоккейной лиги у "Авто" из Екатеринбурга и стали обладателем Кубка Харламова. В решающем седьмом матче серии юные железнодорожники минимально обыграли соперника – 1:0. Серия завершилась со счетом 4:3.

Автором единственной и победной шайбы в ворота уральской команды стал Максим Денежкин. Он поразил ворота соперника на 24 минуте. В оставшееся время хоккеисты обеих команд больше не забивали, и минимальный счет сохранился до финальной сирены.

Для "Локо" этот Кубок Харламова стал третьим в истории. Ярославские хоккеисты стали единственными, кто завоевывал главный трофей турнира трижды.