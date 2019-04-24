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Выборы на Украине 52 минуты назад
Упрощенное гражданство России для жителей Донбасса - шанс на выход из блокады
На Совете законодателей президент прокомментировал свой новый указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Документ был опубликован сегодня, 24 апреля. Как подчеркивается в тексте, решение принято из гуманитарных соображений — ради защиты прав и свобод человека, что особенно актуально в контексте последних заявлений избранного президента Владимира Зеленского. Он не раз говорил, что не намерен ни предоставлять Донбассу особый статус, ни объявлять амнистию участникам боевых действий. Это прямо противоречит Минским договоренностям.
Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном сайте президента. Жители Донецкой и Луганской народных республик теперь имеют право получить российское гражданство в упрощенном порядке. Такая возможность предоставлена, чтобы защитить права и свободы людей, пять лет живущих между войной и миром.
"У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека, — отметил Владимир Путин. — Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и реализовать свои элементарные права. Это вопрос чисто гуманитарного характера.
Украинская власть с самого начала конфликта на юго-востоке посылала жителям ДНР и ЛНР однозначный сигнал: для Киева они не граждане, а "сепаратисты" и "террористы". Людей лишили зарплат, пособий, пенсий. По сути, Донбасс — в блокаде: экономической, торговой, судебной. И транспортной — зачастую невозможно проехать из одного поселка в другой.
Огромный регион Киев исключил и из политической жизни. Ведь даже на прошедших выборах президента Украины ни Донецку, ни Луганску не позволили выразить свое мнение. А избранный президент Владимир Зеленский еще во время агитации подчеркивал, что особого статуса у Донбасса не будет, так же как и закона об амнистии. Хотя сам термин "амнистия" вызывает недоумение. Говорить о прекращении боевых действий на линии соприкосновения тоже не приходится. Люди измучены.
Население Донецкой и Луганской народных республик, по разным оценкам, составляет от двух с половиной до трех с половиной миллионов человек. Около пятисот тысяч жителей Донбасса в свое время получили паспорта ДНР и ЛНР. Именно этот документ будет играть ключевую роль для получения российского гражданства. Список документов стандартный, он есть в тексте указа. При этом отказываться от украинского паспорта необходимости нет. В то же время нужно будет принести присягу гражданина Российской Федерации.
Получение российского гражданства ни в коей мере не противоречит Минским договоренностям. Жители Донбасса получат шанс на долгожданное спокойствие и улучшение жизни.
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