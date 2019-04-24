Фрегат "Адмирал Горшков" принял участие в параде кораблей в Китае

Российский фрегат "Адмирал Горшков" возглавил строй иностранных кораблей на параде в китайском порту Циндао. Китай пригласил моряков совместно отпраздновать 70-летие своих военно-морских сил. Экипажи кораблей приветствовал лично председатель КНР Си Цзиньпин.

В военном френче глава КНР принимает парад. 70 лет военно-морским силам — повод вывести в акваторию Желтого моря ударную группу "Желтого дракона". Три десятка кораблей и флагман — авианосец "Ляонин".

Из новинок, которые впервые — эскадренный миноносец и подлодка.

Иностранные делегации наблюдают за парадом прямо в открытом море — с борта учебного судна. И вот китайские субмарины проходят в нескольких десятках метров.

В парадном строю — корабли 13 государств. Во главе иностранной колонны российский фрегат "Адмирал Горшков".

Если бы не туман, зрители бы увидели и кипельно белую форму, и безупречную выправку. Но интересовало иностранных военных, конечно, другое. Вот американский атташе не выпускает из рук телефон и тут же делает пометки в блокноте. На борту "Горшкова" принципиально новое вооружение. Не только зарекомендовавшие себя "Калибры".

"Здесь находятся пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут". Это очень серьезное оружие, которое может поражать одновременно 16 целей, а сопровождать — вдумайтесь только — 144 воздушные цели!", — говорит Игорь Крохмаль, командир фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".

Для фрегата "Адмирал Горшков" это не просто участие в параде, это его первый дальний поход. Заложенный и построенный в новой России — корабль демонстрирует возможности современного российского флота.

И вот уже на пирсе, на палубах фрегата — ажиотаж. День открытых дверей и нескончаемый поток местных жителей и конечно моряков.

Прежде чем зайти в Циндао фрегат обогнул Европу, прошел Средиземное и Красное моря, Индийский океан. Впереди Владивосток и снова Тихий океан, Атлантика — полноценная кругосветка. Российскому Северному флоту и южные широты — по колено.