В Подмосковье волк напал на школьника
На улицах поселка в Воскресенском районе Подмосковья неожиданно появился волк. И встреча с диким зверем едва не закончилась печально для 9-летнего школьника. Ребенок получил серьезные травмы ноги. Полиция выясняет, откуда в населенном пункте взялся хищник.
Они возвращался из школы, когда дорогу преградил волк. "Мы шли с другом, на встречу шел этот волк. Схватил за ногу и начал трепать", — говорит пострадавший Никита Вербицкий.
Друг убежал. Повезло, что крики Никиты услышали прохожие. "Я палку взял, начал отгонять. Мне кажется, он бы ему ногу оторвал", — говорит Евгений Корнеев. Искалеченную ногу зашивали в двух местах. Впереди курс вакцинации против бешенства. Волка на улицах Хорлова видели не раз. И нападение это не первое.
- А чей это волк? — Говорят Андрианова. — А кто это? — Житель поселка Хорлово.
Сергей Андрианов известный в поселке охотник. Волчий вой с его участка соседи слышат каждую ночь.
- С какой целью вы волка завели? — С какой целью вы интересуетесь? — Это опасно, мы боимся, животное дикое.
Андрианов утверждает, что волк участок не покидает. И никто не докажет, что напал именно он.
- Давно у него живет? — Года три-четыре. Он в вольере. — А вас не смущало, что у соседа волк? — А что я мог сделать. — А часто сбегал? — Ну, были случаи.
От места, где живет дикий хищник, до ближайшей школы всего метров 100. Рядом церковь, вокруг много магазинов. По словам местных жителей, волка на улицах видели неоднократно. Но его хозяин на это никак не реагировал.
Сергей Андрианов представлялся как ветеран Афганистана. На встречах со школьниками демонстрировал орден Красной звезды. Но оказалось, что все это обман. Из организации ветеранов его исключили. Он подался в казачество, получил лицензию на оружие и увлекся разведением диких животных. — Кличка бешеный! — Почему? — В народе так говорят.
Что народная молва не врет, мы убедились сами: — Сергей, а можете объяснить, это ваш волк? — Вы адекватный человек? — Нет. — То есть ваши животные дикие калечат детей, а вы так себя ведете? — Пошли отсюда. Я вызову сотрудников полиции!
Сейчас в этой истории разбирается Следственный комитет. "Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, с целью установления локализации образований повреждения, а также степень тяжести вреда, причиненного ребенку", — сказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.
После приезда нашей съемочной группы Андрианов поспешил спрятать волка от посторонних глаз. Эксперты давно предлагают запретить содержание и разведение диких животных в квартирах и домах. Но пока это закон только обсуждается.
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