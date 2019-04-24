Родственники Толкина раскритиковали фильм о писателе

Потомки знаменитого британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина раскритиковали создателей художественного фильма о создателе "Властелина колец", который должен выйти в начале мая. Родственники автора отметили, что не имеют никакого отношения к картине, сообщает Guardian.

Фильм "Толкин" Доме Карукоски посвящен школьным годам писателя. В картине рассказывается о его службе на фронте во время Первой мировой и встрече с будущей женой. Автора "Властелина колец" сыграл Николас Холт ("Безумный Макс: Дорога ярости", "Одинокий мужчина", сериал "Молокососы").

Родственники писателя отметили, что не давали разрешение на выпуск картины и не поддерживают выход фильма.

Дойдет ли это дело до суда, пока неизвестно.