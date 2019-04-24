В Москве ограбили китайцев на миллион рублей с помощью травматики и топоров

Столичные правоохранительные органы проверяют информацию о разбойном нападении на граждан Китая на юге Москвы.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказал информированный источник в правоохранительных органах города.

Собеседник агентства отметил, что в 19.50 мск неизвестные преступники на улице Подольских Курсантов открыли огонь по автомобилю Hyundai, в котором находились китайские граждане, а затем топорами разбили окна и похитили один миллион рублей.

После этого злоумышленники скрылись с места происшествия на автомашине Volvo. Отмечается, что никто не пострадал.

В городе объявлен план "Перехват".