Армянский лидер призвал Москву и Киев к реальному диалогу

Киеву и Москве после избрания нового президента Украины Владимира Зеленского необходимо восстановить "реальный диалог", альтернативы этому нет. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире программы "60 минут".

"В этом вопросе очень важно восстановить реальный диалог между Украиной и Россией, потому что всем нам понятно, что нет никакой альтернативы диалогу. Это XXI век. Украинский и русский народ — братские народы, как и армянский народ. И уверен, что между Украиной и Россией установится реальный диалог, дружба, братство, этому просто нет альтернативы", — сказал Пашинян.

Лидер страны в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи отметил, что процесс международного признания геноцида армянского народа первостепенный для Армении: "Для нас, для всех армян, это очень важный день, и я думаю, что это важный день и для всего человечества".



Он подчеркнул, что еще в 1995 году Госдума РФ официально признала геноцид армян, и "мы высоко оцениваем эту позицию Российской Федерации".