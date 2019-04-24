"Профессия - лесовор. Часть 3". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

Незаконная вырубка сибирского леса приобрела огромные масштабы. Тревогу бьют силовики, депутаты, экологи и неравнодушные граждане.

А пока кругляк и пиломатериалы гонят за рубеж, по серым схемам сбывают нечистым на руку бизнесменам. Север Омской области – лакомый кусок для черных лесорубов.

Когда прекратятся незаконные вырубки? Почему до сих пор не удаётся наладить систему учёта лесных угодий и сбыта древесины? Как остановить коррупцию и навести порядок в этой проблемной отрасли?

Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова" на телеканале "Россия 24".