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24 апреля 201923:00

"Зенит" обыграл "Динамо" и сделал еще один шаг к чемпионству

fc-zenit.ru

Программу двадцать пятого тура чемпионата России по футболу продолжил матч в Санкт-Петербурге. Лидер премьер-лиги "Зенит" принимал московское "Динамо" и выиграл 2:0.

Матч начался с острого момента у ворот хозяев, но полузащитник "Динамо" Федор Черных не смог переиграть вратаря "Зенита" Андрея Лунева. Затем преимущество перешло к хозяевам, но оно осталось нереализованным. Главные события развернулись после перерыва.

Судьба встречи решилась в середине второго тайма. На 60 минуте Артем Дзюба после навеса Юрия Жиркова отправил в ворота "Динамо" первый мяч. Прошло еще шесть минут, и уже Сердар Азмун развил преимущество "Зенита". Хозяева могли забить еще, но ограничились двумя голами.

"Зенит" набрал 54 очка и на 8 очков опережает идущий вторым "Локомотив" на 8 очков. "Динамо" с 28 очками занимают 12 место.

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