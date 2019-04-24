Напавшие на мексиканских военных бандиты убиты в перестрелке

В мексиканском штате Тамаулипас при совершении попытки нападения на военных ликвидированы четверо злоумышленников.

По данным местных СМИ, в момент нападения солдаты патрулировали местность в районе старого шоссе на город Нуэво-Ларедо. Бандиты обстреляли патруль и попытались скрыться на машине. Началось преследование и перестрелка, в результате боя все находившиеся в салоне машины преступники были ликвидированы, передает РИА Новости. Потерь среди военных нет.

Расположенный на восточном побережье Мексики штат Тамаулипас – один из ключевых регионов в системе наркотрафика и зона, где в результате конфликтов наркокартелей неоднократно происходили массовые убийства.