В "Единой России" обсудили реализацию нацпроектов

По поручению председателя Высшего совета партии Бориса Грызлова прошло совещание группы "Устойчивое развитие" с представителями госкорпораций, бизнеса и науки. По словам участников, реализация нацпроектов обеспечит России лидирующее место в технологическом развитии. И для этого важно объединиться профессионалам и управленцам, отмечает телеканал "Россия 24".

"В первую очередь, это союз науки, образования и промышленности, объединение усилий проектировщиков, ученых, образовательных учреждений, промышленности и власти", — заявил Олег Бударгин, руководитель рабочей группы Высшего совета партии "Единая Россия", группы "Устойчивое развитие".