Без срока давности: что грозит задержанным на Ставрополье членам банды Басаева-Хаттаба

На Ставрополье схватили предполагаемых участников банды Басаева и Хаттаба. Один из подозреваемых уже признался, что был членом этой группировки. По версии следствия, задержанные участвовали во вторжении в Дагестан в 1999 году.

Спустя 20 лет правосудие настигло его в Ставропольском крае. На момент совершения зверских убийств российских военнослужащих на территории Дагестана ему было всего 25 лет. Вспоминая об этом сейчас, он будто виновато смотрит в пол, избегая прямого взгляда в камеру, свою вину при этом – не отрицает.

Тахир Бегельдиев и Нариман Отепов, второй подозреваемый в нападении и убийстве российских военных в Дагестане в 1999 году, были задержаны накануне Федеральной службой безопасности.

"Продолжается розыск участников вооруженного вторжения бандформирований Ш. Басаева и Э. Хаттаба в Республику Дагестан в 1999 году, в результате которого погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, а также был причинён значительный ущерб экономике Республики", — информировал ЦОС ФСБ.

"В целях реализации принципа неотвратимости наказания, Следственный Комитет и ФСБ не прекращают принимать самые активные меры для выявления всех боевиков, состоявших в печально известной банде Шамиля Басаева и Амира Хаттаба. В середине июля 99 года Бегельдиев и Отепов добровольно пополнили ряды террористов".

"Так, в период с 7 по 24 августа 99 года, было совершенно нападение на военнослужащих сил Российской Федерации, осуществлявших наведение конституционного порядка на территории одного из районов Дагестана. В результате массированного прицельного обстрела участниками банды было убито 33 человека, причинены повреждения различной степени тяжести 34 гражданам", — напоминает Светлана Петренко, руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного Комитета Российской Федерации.

В ближайшее время задержанным будет избрана мера пресечения. За массовые убийства военнослужащих и мирного населения за последние 20 лет к ответственности было привлечено более 72 участников нападений на Болихский и Цумадинский районы Дагестана. 28 участников банды Басаева-Хаттаба все еще находятся в федеральном розыске, уголовное преследование семи террористов, в том числе и самого Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью.