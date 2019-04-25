Польша приостановила транзит российской нефти

Белорусское предприятие "Гомельтранснефть Дружба" уведомило российскую сторону об остановке транзита нефти по западному направлению, что было вызвано решением Польши остановить прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба".

Как сообщил главный инженер "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, компания-оператор польского участка нефтепровода "Дружба" PERN отказалась принимать некачественную нефть, передает ТАСС. По его словам, от польской стороны было получено письмо, в котором констатировалось, что в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок "Адамово", и транспортировка нефти в Польшу была приостановлена на неопределенный срок. При этом поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины для нефтеперерабатывающих заводов Чехии, Словакии и Венгрии - около 40 тысяч тонн в сутки — продолжается.

Ранее сообщалось, что 19 апреля концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". О сложившейся ситуации были проинформированы операторы нефтепровода "Дружба" из других стран.