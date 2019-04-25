На острове Русский начался саммит Россия-КНДР

Президент России Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына на острове Русский на крыльце одного из корпусов кампуса Дальневосточного федерального университета, где для встречи высокого гостя был построен почетный караул.

После того, как лимузин Ким Чен Ына подъехал ко входу, лидеры двух стран обменялись рукопожатием и прошли в здание, приветствуя по пути членов делегаций, передает ТАСС. После протокольного фотографирования и обмена приветственными речами главы государств проведут беседу в формате "тет-а-тет", которая пройдет в присутствии только переводчиков.

Предполагается, что после завершения беседы переговоры продолжатся в расширенном составе с участием делегация двух стран.