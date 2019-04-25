Путин и Ким проговорили в два раза дольше запланированного

В эти минуты проходит саммит Россия-КНДР. Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились впервые в истории. На повестке дня — мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова, безопасность в Северо-Восточной Азии, а также развитие двусторонних отношений между нашими странами, передает телеканал "Россия 24".

Президент России и лидер КНДР беседовали тет-а-тет почти два часа. Ранее предполагалось, что встреча продлится чуть менее часа. Далее переговоры руководителей двух стран продолжатся в расширенном составе с участием делегаций.

"Только что состоялась весьма обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Разумеется, поговорили и о ситуации на Корейском полуострове", — сказал Путин.

По завершении встречи тет-а-тет Ким Чен Ын назвал очень содержательными переговоры с президентом РФ.

"Я приехал в Россию, чтобы обменяться мнениями по нынешней ситуации на Корейском полуострове. Это является одной из самых актуальных проблем нынешней международной повестки дня. Чтобы обсудить методы мирного урегулирования этого вопроса, обменяться мнениями по развитию двусторонних отношений в соответствии с требованиями нового столетия", — заявил Ким Чен Ын.

Президент России поблагодарил лидера КНДР за то, что он приехал в Россию.