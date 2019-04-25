В Алтайском крае вынесен приговор священнику, изнасивавшему школьницу. Об этом сообщает ГТРК "Алтай".

Как стало известно, прошлым летом семья друзей настоятеля храма села Черёмное Павловского района Андрея Киселёва вместе отправились на рыбалку. Тогда-то он и совершил насильственные действия в отношении 13-летней дочери знакомых.

Сразу после того, как заявление от потерпевшей было подано в полицию, начались поиски преступника. Мужчину задержали примерно через месяц после совершения насилия.

Судебный процесс велся без публичного освещения. Обвиняемый признал себя виновным. Теперь двенадцать лет и два месяца он проведет в колонии строгого режима.