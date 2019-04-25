1 мая у всех изменится жизнь
Май подарит россиянам массу нового. Так, некоторые категории пенсионеров с 1 мая наконец-то смогут получить проиндексированную пенсию. Некоторые пособия теперь будут переводить на карты "Мир", а дорожные знаки станут более компактными — минимальный размер дорожных знаков уменьшен с 60×60 см до 50×50 см и 40×40 см, пишет News.ru.
С 1 мая планируется увеличить военные пенсии ветеранам Великой Отечественной войны, входившим в состав действующей армии. На это из федерального бюджета выделен 1 миллиард рублей. Прибавку к пенсии ветераны получат ко Дню Победы.
Также ожидается индексация страховых пенсий, размер которых меньше прожиточного минимума пенсионера. Это затронет приблизительно 4 миллионов россиян. Таким образом, размер пенсии превысит прожиточный минимум. При этом пенсионерам выплатят разницу между старой и новой пенсией с января текущего года.
Некоторые пособия с 1 мая будут перечислять только на карты "Мир". Речь идет о безработных, о пособиях гражданам с маленькими детьми, а также выплатах пострадавшим от воздействия радиации, в том числе и во время аварии на Чернобыльской АЭС.
С 1 мая специалисты Банка России получат возможность проводить проверки компаний. Сотрудники регулятора теперь смогут изучать, как фирмы соблюдают закон об инсайдерской информации.
Кроме того, Центробанк принял решение с 1 мая повысить плату за пользование финучреждениями безотзывной кредитной линией (БКЛ) с 0,15% до 0,5% в год от максимально возможного лимита.
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