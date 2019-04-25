В Приморье тигров Павлика и Елену скоро выпустят на свободу из реабилитационного центра

В Приморье двух обитателей реабилитационного центра для диких животных скоро выпустят на свободу. Это тигры Павлик и Елена, сообщает ГТРК "Амур".

Звери оказались в центре после того, как их мама заболела. Сейчас хищникам около двух лет. Специалисты считают, что они полностью готовы самостоятельно жить в дикой природе. Скорее всего, их выпустят на волю в Архаринском районе. Именно это место на данный момент называет группа экспертов, работающих с тиграми.

Решение о выпуске полосатых хищников будет принято на днях Росприроднадзором. Скорее всего, своими глазами дикую природу хищники увидят в середине мая.