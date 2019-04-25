На реставрацию Золотых ворот во Владимире направят 5 миллионов рублей

Стоимость проекта реставрации Золотых ворот Владимиро-Суздальского музея-заповедника составит около 5 миллионов рублей. Памятник находится в зоне высокой антропогенной нагрузки: движение транспорта, сотрясение грунта. В ближайшее время специалисты начнут выснять как это влияет на древние конструкции, и что происходит в контрфорсах, передает ГТРК "Владимир".

Руководитель "музейной империи" Светлана Мельникова, сообщила, что после реставрации Золотых ворот обязательно займутся проектом новой подсветки. Она уверена: нынешняя система подсветки не подчёркивает красоту уникального памятника архитектуры. И нуждается в замене."Конечно, хотелось бы подсветку поменять. Она создает волшебные вещи — фильтры ставятся, лампы. Но зачем же себя обманывать? Сначала нужно отреставрировать символа древнего города", — считает гендиректор музея.

Справка:

Золотые ворота Владимира — один из памятников древнерусской архитектуры. Они представляют собой элемент оборонительных укреплений города, возведенных в период правления князя Андрея Боголюбского. Ворота заложили в 1158 году, а достроили лишь весной 1164 года. Они служили не только триумфальной аркой для парадного въезда князя с войском или свитой, но и оборонительным сооружением. Для этого поверх арочной перемычки имелся деревянный настил, с которого можно было обстреливать неприятелей.