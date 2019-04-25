Полиция проверяет информацию об избиении таксиста при задержании в Саратове. Видео

Саратовские полицейские проводят проверку по факту публикации в Сети видео, запечатлевшего жесткое задержание водителя такси, произошедшего, по данным СМИ, вечером в минувший вторник, 23 апреля.

На съемке, сделанной автомобильным регистратором, видно, как несколько человек в униформе, свидетельствующей об их принадлежности к ДПС и ОМОН, заблокировали машину такси при помощи патрульного автомобиля.

Правоохранители скрутили таксиста с применением физической силы, нанеся ему несколько ударов и повалив на землю.

Достоверных сведений о первопричинах, спровоцировавших противостояние между силовиками и таксистом, пока не поступало.