Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

В столице Каталонии Барселоне продолжается крупный теннисный турнир Barcelona Open Banc Sabadell с призовым фондом 2,75 млн евро. Россиянин Даниил Медведев, который неделей ранее дошел до полуфинала на Masters в Монако, играл в третьем круге с американцем Маккензи Макдональдом. И победил в двух партиях.

Наш теннисист "посеян" на грунтовике в Барселоне под высоким седьмым номером и был фаворитом матча против спортсмена из США. Медведев полностью подтвердил свой статус и выиграл со счетом 6:3, 6:2. Даниил стал первым четвертьфиналистом турнира и ожидает своего очередного соперника.