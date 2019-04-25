У продавцов черной икры изъяли более 50 миллионов рублей

Сотрудники МВД и СК РФ задержали 28 человек, подозреваемых в реализации черной икры, добытой браконьерами.

При обысках были найдены 48 миллионов рублей, 40 тысяч долларов и 30 тысяч евро — полицейские считают, что эти средства были получены при реализации запрещенного продукта, который, по версии следствия, реализовывался по цене от 35 до 45 тысяч рублей.

Основные точки сбыта располагались в Москве и Подмосковье, куда икра привозилась автомобилями с оборудованными тайниками. Часть продукта продавалась в Волгограде частным лицам.

Кроме того, было изъято около 120 литров черной икры, найдены сумки-холодильники, упаковка и крышки с логотипами известных производителей, наклейки и оборудование для закатки.

Следствие предполагает, что преступная группа действовала в течение нескольких лет. Десять подозреваемых помещены в следственный изолятор.