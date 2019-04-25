Наноткань для сердца и молекулярная диета: новейшие разработки Сеченовского университета

Сердечная наноткань, напечатанная на 3D-принтере, лазерные швы без рубцов и лечение хронических заболеваний с помощью молекулярной диеты: такие фантастические технологии в области медицины разработали ученые Университета имени Сеченова. Когда эти методы войдут в лечебную практику?

То, что печатает этот лазерный 3D-принтер, ученые Сеченовского университета называют тканеинженерной конструкцией. На самом деле это — надежда для миллионов сердечников, перенесших инфаркт. В технопарке биомедицины разработали устройство, которое печатает многослойную композицию из наночастиц углерода и белков. На нее подсаживают стволовые клетки. Получается ткань, способная проводить нервные импульсы.

"Необходимо сделать конструкцию большего размера и зафиксировать к здоровой части сердца. Когда будет сокращаться здоровая мышца сердца, она будет влечь за собой эту конструкцию, которая, в свою очередь, будет помогать сокращаться отмершей ткани сердца", — объясняет заведующий лабораторией Института бионических технологий и инжиниринга научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Александр Герасименко.

Ученые Института бионических технологий придумали метод "сварки" живых тканей. На место разреза после операции наносят специальный состав и облучают лазером. Ткани на месте раны буквально склеиваются. Идет уже второй этап исследований — на животных.

Результаты эксперимента — здесь, в виварии Сеченовского университета. Этих крыс лечили с помощью новой лазерной установки, и они практически восстановились после операции.

Маленькому пациенту лаборатории под наркозом сделали четыре надреза скальпелем. Один зашили обычным способом.

"Видно, что один из швов, образованный классическим методом, есть, а лазерные швы не видны", — говорит Александр Герасименко.

Такой шов — водонепроницаемый и не инфицируется. Рубцов не остается. Уже в ближайшее время пациентам клиник Первого меда будут предлагать такой вариант лечения.

"Мы используем это в челюстно-лицевой хирургии для сварки тех или иных разрезов. Дальше это можно будет применить уже и для хрящей и так далее", — говорит директор Института бионических технологий и инжиниринга научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Дмитрий Телышев.

Новые методы молекулярной диетологии применяют в Клинике управления здоровьем. Рекомендации индивидуальны и даются на основе десятков анализов: проверка на нарушение углеводного обмена и витаминную недостаточность, генетическое исследование.

"Более 100 генов можно смотреть, более 100 точек, чтобы с разных сторон оценить риски, в отношении липидного обмена, в отношении риска сахарного диабета", — говорит врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева.

Ребенок с дефицитом цинка будет много болеть. Расстройства обмена веществ провоцируют аутизм. Молекулярные диетологи уже сегодня могут предсказывать, какие болезни проявятся через 10 лет, если с помощью диеты не влиять на особенности организма. Например, нарушение метаболизма фолиевой кислоты увеличивает риск хронического воспаления, атеросклероза и даже некоторых видов рака как следствия хронического воспаления.

Часто горожане даже не подозревают, сколько тяжелых металлов попадает в их организм при дыхании. Но узнать это просто — по анализу волос на микроэлементы.

"Генетические заболевания типа болезни Вильсона-Коновалова, при которой накапливается избыточная медь в мозге и печени. Раньше считалось, что это заболевание встречается очень редко. Когда мы углубились — да, не в яркой, а в более скрытой форме таких больных очень много. У человека болит печень, болит мозг, рано начинается деменция, слабоумие возникает", — рассказывает заведующий лабораторией молекулярной диетологии Института персонализированной медицины Сеченовского университета Анатолий Скальный.

Обследование нужно проходить раз в пять лет, говорят ученые. Так с помощью одной диеты можно остановить развитие хронических болезней.