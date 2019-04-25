Появились кадры с места ДТП со скорой в Магаданской области, где погибли три человека

Очевидец опубликовал в Сети последствия серьезного ДТП в Магаданской области на трассе между поселка Уптар и Сокол, произошедшего в четверг, 25 апреля.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ, автомобиль Toyota врезался в УАЗ скорой медицинской помощи. На месте аварии погибли два человека, один скончался по пути в лечебное учреждение и еще двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Вместе с тем, местные СМИ утверждают, что медикам по дороге в больницу удалось реанимировать водителя УАЗа, которого изначально посчитали погибшим.

Известно, что скорая помощь транспортировала домой, в поселок Сеймчан, пожилого пациента, ранее находившегося в областной больнице с инсультом. По предварительным данным, он скончался от полученных травм.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов уже пообещал разобраться в обстоятельствах инцидента.