Опубликован "длинный список" премии "Большая книга"

Совет экспертов Национальной литературной премии "Большая книга" объявил "длинный список" четырнадцатого сезона.

Всего на получение премии в этом году претендовали 343 произведения из многих городов России — Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Екатеринбурга, Томска, Калининграда, Рязани, Воркуты, Петропавловска-Камчатского.

Среди работ – произведения Владимира Личутина, Елены Чижовой, Ксении Букши, Елены Ленковской, Чулпан Хаматовой, Эдуарда Веркина, Евгения Водолазкина, Андрея Рубанова, Виктора Пелевина, Константина Куприянова, Михаила Трофименкова, Григория Служителя и многих других.

В состав Совета экспертов четырнадцатого сезона премии под руководством Михаила Бутова вошли ответственный секретарь журнала "Знамя" Елена Холмогорова, член редколлегии журнала "Новый мир" Ольга Новикова, главный редактор интернет-портала "Словари XXI века" Алексей Михеев и заместитель главного редактора журнала "Октябрь" Алексей Андреев.

"В соответствии с известными литературными теориями, жанры, считавшиеся "несерьезными", продолжают внедряться в поле "серьезной" литературы, – отмечает Михаил Бутов. – В этом сезоне есть и яркое фэнтези, и романы приключенческого характера, сочиненные авторами, прежде проявлявшими себя в иных жанрах. Среди самых обсуждаемых примеров присутствуют два интригующих постапокалипсиса".

"Длинный список" четырнадцатого сезона премии "Большая книга":