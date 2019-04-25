Опубликован длинный список премии "Большая книга"
Совет экспертов Национальной литературной премии "Большая книга" объявил "длинный список" четырнадцатого сезона.
Всего на получение премии в этом году претендовали 343 произведения из многих городов России — Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Екатеринбурга, Томска, Калининграда, Рязани, Воркуты, Петропавловска-Камчатского.
Среди работ – произведения Владимира Личутина, Елены Чижовой, Ксении Букши, Елены Ленковской, Чулпан Хаматовой, Эдуарда Веркина, Евгения Водолазкина, Андрея Рубанова, Виктора Пелевина, Константина Куприянова, Михаила Трофименкова, Григория Служителя и многих других.
В состав Совета экспертов четырнадцатого сезона премии под руководством Михаила Бутова вошли ответственный секретарь журнала "Знамя" Елена Холмогорова, член редколлегии журнала "Новый мир" Ольга Новикова, главный редактор интернет-портала "Словари XXI века" Алексей Михеев и заместитель главного редактора журнала "Октябрь" Алексей Андреев.
"В соответствии с известными литературными теориями, жанры, считавшиеся "несерьезными", продолжают внедряться в поле "серьезной" литературы, – отмечает Михаил Бутов. – В этом сезоне есть и яркое фэнтези, и романы приключенческого характера, сочиненные авторами, прежде проявлявшими себя в иных жанрах. Среди самых обсуждаемых примеров присутствуют два интригующих постапокалипсиса".
"Длинный список" четырнадцатого сезона премии "Большая книга":
- Кононов Николай "Восстание"
- Байдин Валерий "Неподвижное странствие"
- Гоноровский Александр "Собачий лес"
- Ханов Булат "Гнев"
- Зоберн Олег "Автобиография Иисуса Христа"
- Веркин Эдуард "Остров Сахалин"
- Бушковский Александр "Рымба"
- Ахмедова Марина "Камень Девушка Вода"
- Водолазкин Евгений "Брисбен"
- Лекманов Олег, Свердлов Михаил, Симановский Илья "Венедикт Ерофеев: посторонний"
- Яхина Гузель "Дети мои"
- Сальников Алексей "Опосредованно"
- Рубанов Андрей "Финист-ясный сокол"
- Чижова Елена "Город, написанный по памяти"
- Ливергант Александр "Вирджиния Вульф: моменты бытия"
- Хаматова Чулпан, Гордеева Екатерина "Время колоть лед"
- Ставецкий Вячеслав "Жизнь А.Г."
- Пелевин Виктор "Тайные виды на гору Фудзи"
- Снегирев Александр "Призрачная дорога"
- Григорян Анаит "Поселок на реке Оредеж"
- Клепикова Анна "Наверно я дурак"
- Куприянов Константин "Желание исчезнуть"
- Служитель Григорий "Дни Савелия"
- Грот Федор "Ромовая баба"
- Горалик Линор "Все, способное дышать дыхание"
- Букша Ксения "Открывается внутрь"
- Немзер Анна "Раунд: оптический роман"
- Николаенко Александра "Небесный почтальон"
- Сенчин Роман "Дождь в Париже"
- Некрасова Евгения "Калечина-Малечина"
- Кузнецов Сергей "Живые и взрослые"
- Самсонов Сергей "Держаться за землю"
- Ермаков Олег "Голубиная книга анархиста"
- Бахаревич Ольгерд "Собаки Европы"
- Ганиева Алиса "Ее лиличество Брик на фоне Люциферова века"
- Левитин Михаил "Отрицание книги о Викторе Шкловском. В пятнадцати остранениях с некоторыми уточнениями, изюмом из булки и финалом"
- Хемлин Алла "Заморок"
- Афлатуни Сухбат "Рай земной"
- Иванов Андрей "Обитатели потешного кладбища"
- Рукопись №141 "Вавилонская лестница"
- Рукопись №158 "Рюрик"
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