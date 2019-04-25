Российские оборонные компании приехали на крупнейшую мексиканскую выставку

На мексиканский аэрокосмический салон FAMEX-2019 приехало сразу несколько делегаций из России. Это представители Министерства обороны, "Рособоронэкспорта", "Ростеха", а также ряд оборонных компаний, рассказал агентству ТАСС посол РФ в Мексике Виктор Коронелли.

Дипломат уточнил, что вся российская продукция представлена макетами, все-таки везти реальные образцы через океан достаточно сложно. Впрочем, уверен Коронелли, это повод пригласить представителей Мексики в Россию, чтобы они смогли оценить продукцию оборонных компаний РФ.

Что касается конкретных образцов, то, например, холдинг "Вертолеты России" презентовал в Мексике легкий вертолет "Ансат", средний Ми-38 и универсальный Ми-171А2.

Кстати, один пассажирский "Ансат" мексиканская компания Craft Avia Center уже купила. Сейчас "Вертолеты России" и заказчики обсуждают вопросы поставки запчастей к этой машине и подготовки пилотов.