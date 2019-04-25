Медвежонка-сироту доставили в центр реабилитации в Тверской области. Видео

На днях в центр спасения медвежат-сирот, расположенный в Торопецком районе Тверской области, был доставлен шестнадцатый подопечный. Теперь забота о малыше лежит на плечах сотрудников центра.

Как сообщается на сайте организации, со ссылкой на Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, в Шарьинском районе к деревне вышел медвежонок.

При каких обстоятельствах малыш остался без мамы – неизвестно. Связи с угрозой гибели животного, малыша поймали и через два дня он оказался в центре спасения. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

"Учитывая, что животное поступило к нам из природы, то есть после выхода с медведицей из берлоги, медвежонок дикий, что гарантирует его успешную адаптацию в естественной среде после возвращения в природу", — отметили специалисты.

Теперь малышу предстоит набрать вес и готовиться к самостоятельной жизни в дикой природе – оказаться там он может уже в середине лета.

За 23 года своего существования центр спасения медвежат-сирот помог 239 малышам, вернувшимся в естественную среду обитания в 18 регионах России. В минувшем году в дикую природу вернулись восемь подопечных.