Аналоговое телевидение задержится в России до 14 октября

Период перехода российских регионов на цифровое телевидение продлили до 14 октября, сообщил руководитель Минкомсвязи Константин Носков. Ранее планировалось завершить этот процесс 3 июня.

По словам заместителя главы ведомства Алексея Волина, отсрочка связана с началом летних отпусков и дачным сезоном, передает РИА Новости.

Первым регионом тестовым, перешедшим на цифровое вещание еще в декабре 2018 года, стала Тверская область.

В феврале 2019 года началась первая волна массовой цифровизации — от аналогового вещания отказались 7 регионов. В апреле на "цифру" перешли еще 20 регионов. Третья волна запланирована на начало лета. В 21 регионе страны отключение аналогового вещания произойдет 14 октября.

С запуском сети цифрового вещания россияне должны бесплатно получить пакет из 20 телеканалов в высоком качестве. Настроить телевизоры на новый формат помогают волонтеры. Также можно обратиться на горячую линию.