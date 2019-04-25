Хоккейный "Салават Юлаев" продлил контракт с вратарем Метсолой

Финский голкипер Юха Метсола, который в этом сезоне прочно освоился в качестве первого номера клуба "Салават Юлаев", будет играть в команде из столицы Башкортостана еще как минимум три сезона. Финн продлил соглашение с юлаевцами. Срок ныне действующего контракта вратаря истекал 30 апреля 2020 года.

Новый контракт на улучшенных условиях будет подписан, по сообщению портала Чемпионат.Ru, после обязательной технической процедуры расторжения действующего соглашения. 30-летний Метсола имеет одни из лучших статистических показателей в КХЛ: в сезоне-2018-2019 вратарь одержал 25 побед в 48 матчах чемпионата и четыре нраз отстоял "на ноль". Голкипер отразил в "регулярке" 93,4% бросков.