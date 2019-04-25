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25 апреля 201916:41

Женщины-миротворцы нужны все чаще, заявил генерал Картаполов

Бобылев Сергей/ТАСС

Женщины-военнослужащие играют значительную роль в современных миротворческих операциях. Так как это уже не специализированные миссии, а сложные, многогранные мероприятия, где необходимо присутствие в том числе и представительниц прекрасного пола. Об этом на Московской конференции по международной безопасности заявил начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Андрей Картаполов.

Между тем в российских вооруженных силах женщины начинают занимать новые для себя должности. Так, например, в 2019 году в соревнованиях "Танковый биатлон" впервые примет участие полностью женский экипаж. Его представительницы уже находятся в центре подготовки Западного военного округа, где учатся управлять танком Т-72.

Кроме того, ранее в Центральном военном округе заявили, что свыше 150 женщин-военнослужащих ЦВО работаю в Сирии. Около десяти из них представлены к государственным наградам.

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