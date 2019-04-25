Это похоже на провокацию: экс-главком ВДВ опроверг информацию о смене цвета погон у курсантов

Все десантники и курсанты ВДВ продолжают носить традиционные голубые погоны, береты и тельняшки. А информация, будто 40 учащихся Рязанского училища сняли с себя погоны нового образца в знак протеста, больше похожа на провокацию. "Настоящие десантники своими погонами не разбрасываются", — заявил агентству РИА Новости экс-главком ВДВ, а ныне глава комитета Госдумы по обороне, Владимир Шаманов.

Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков пояснил, что никаких изменений в форме одежды десантников не планируется. А сообщение о замене погон стало следствием того, что некоторые лица начали делать заявления, не разобравшись в вопросе.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, будто в ночь на среду свыше 40 курсантов училища пришли к памятнику основателя российских ВДВ Василия Маргелова. Там они сняли с себя новые, зеленые, погоны в знак протеста против изменения традиционного цвета.

Курсанты написали обращение к депутату Госдумы Александру Шерину, который также заканчивал Рязанское училище. Как пишет агентство "Интерфакс", парламентарий уже заявил о недопустимости изменения традиций ВДВ.