Граждане ДНР и ЛНР считают, что российское гражданство даст чувство большей безопасности

Не Россия установила режим изоляции жителей Донбасса, это сделали киевские власти. И это прямое нарушение Минских соглашений. На пресс-конференции во Владивостоке Владимир Путин впервые прокомментировал итоги выборов на Украине и ответил тем, кто назвал указ о гражданстве для жителей Донбасса провокацией.

Решением Москвы выдавать паспорта успел возмутиться Госдеп, Киев потребовал созвать Совбез ООН. Но разве Россия что-то нарушила?

Во-первых, Россия не навязывает свое гражданство жителям Донбасса, а предоставляет такую возможность. Во-вторых, выдача паспортов не противоречит Минским соглашениям. И в-третьих, это известная международная практика.

"Знаете ли вы насколько негативную реакцию это решение вызвало в мире и на Украине и не провоцируете ли вы таким образом нового президента этой страны Владимира Зеленского?", — задали вопрос Путину.

"Это странно, что у кого-то вызывает решение подобного рода негативную реакцию. И вот почему, потому что, например, Польша уже в течение многих лет, чуть ли ни 10 лет, по-моему, с 2009 года уже выдает карту поляка. То же самое, даже больше, выдает паспорта Венгрия, паспорта выдает Румыния. А чем же русские, проживающие на Украине хуже румын, поляков или венгров? Тем более, что люди, проживающие на территориях Донецкой республики или Луганской республики, находятся в гораздо более сложном положении. Они лишены очень многого. Лишены элементарных человеческих прав. С точки зрения получения образования, например. Им даже трудно передвигаться не на территории Украины либо третьих стран, по территории России даже трудно передвигаться, им не купить билет даже часто на самолет или на поезд", — пояснил российский президент.

Численность населения ЛНР и ДНР, согласно официальной статистике республик, составляет 3 миллиона 700 тысяч человек. В реальности — цифра может быть меньше — порядка 3 миллионов. По данным МВД, за 5 лет — с апреля 2014-го по апрель 2019-го на территорию России въехали и не вернулись около 1 миллиона украинцев из юго-восточных областей. Каждый третий добровольно обратился по вопросу приобретения российского гражданства. То есть потребность в нем для жителей Юго-Востока — высока. Около пятисот тысяч жителей Донбасса получили паспорта Донецкой и Луганской народных республик. Этот документ теперь необходимо предоставить для получения российского паспорта.

Киев в одностороннем порядке разорвал связь с жителями Юго-Востока, сделав их де-факто лицами без гражданства на территории родной страны. Помимо клейма "террористов" и "сепаратистов", украинцам Донбасса, а это три миллиона избирателей, не дали проголосовать на выборах. Новый президент Зеленский не обнадежил: амнистии и особого статуса не ждать.

"Не собирались и не собираются до сих пор подписывать соответствующие нормативные акты об амнистии, они не собираются признавать особый статус ЛНР и ДНР, а это ключевые вопросы Минских соглашений. Это означает, что они не собираются исполнять Минские соглашения. Но, а как же судьба людей, которые проживают на этих территориях? Они так и будут брошены, они так и будут жить в изоляции в полной? Не восстановлено ничего — ни экономические связи, ни финансовые отношения. И еще и гуманитарные проблемы создаются для людей подобного рода. Ну, конечно, мы не можем на это спокойно смотреть", — отметил Путин.

"А как вы в целом оцениваете итоги президентских выборов на Украине, и как при новом президенте, на ваш взгляд, будут складываться дальше российско-украинские отношения?", — спросил журналист.

"Этого я не знаю. Это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политическое руководство Украины. Мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме. Но мы не можем делать это в одностороннем порядке. А оценивать, ну что здесь оценивать? Это полный провал политики Порошенко, полный и абсолютный", — ответил президент РФ.

Но даже после ухода Порошенко жители Донбасса не верят, что станет лучше. Пока — полное отсутствие перспектив.

"Несмотря на договорённости сторон о прекращении боевых действий, достичь полного и всеобъемлющего прекращения огня не удаётся. Ситуация усугубляется принятыми украинскими властями в марте 2017-го года мерами по ужесточению и просто фиксации социально-экономической блокады Донбасса.", — заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

"Если политика не будет меняться, если Минские соглашения не будут Киевом выполняться и далее, каждое обращение жителей Юго-Востока за российским гражданством будет еще одним подтверждением провала этой позиции Киева. Я уверен, что господин Зеленский не имеет возможности эту ситуацию недооценивать, или как-то игнорировать", — подчеркнул Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации РФ.

Для многих российское гражданство — вопрос выживания.

В ДНР и ЛНР говорят о вышедшем указе. Это самая обсуждаемая новость.

"У нас тут такая обстановка, что российский паспорт какую-то стабильность обещает и чувство безопасности дает", — говорит местный житель.

"Хочу быть гражданина России и хочу быть гражданином ДНР", — рассказала женщина.

"Для многих это решение будет значительной поддержкой, выходом из гуманитарной катастрофы", — считает пожилой мужчина.

Андрей Ревенко – житель Макеевки. По образованию – математик, но, когда началась война, был в ополчении.

"Пять лет назад пришла острая фаза предательства, скажем так, со стороны руководства Украины. Да, мы потеряли много друзей с этой войной. Указставит точку. Мы теперь точно видим, что это не прошло незамеченно", — говорит он.

Так комментируют указ Путина в руководстве ЛНР и ДНР.

"Наши граждане гораздо полноценней, нежели с урезанными правами", — отметил Денис Пушилин, глава ДНР.

"Со своей стороны мы сейчас делаем все возможное, все необходимое, чтобы качественно, быстро и в срок организовать выдачу российских паспортов", — подчеркнул Леонид Пасечник, глава ЛНР.

Для людей, которые устали от блокады, живут в постоянном страхе за свою жизнь, российское гражданство – возможность получить дополнительную социальную поддержку, защитить свою право говорить на русском языке. Для потенциальных абитуриентов – шанс поступить в российские вузы.

Согласно указу, жители ДНР и ЛНР могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Заявление рассматривается быстро, в течение 3 месяцев. Нет необходимости проживать более 5 лет на территории России, сдавать экзамен по русскому языку, а главное — закон не требует при получении российского паспорта отказываться от гражданства Украины.

Менее чем через два часа соберется Совбез ООН. Но с точки зрения международного права позиция России безупречна.

"В продолжение темы вашего указа Порошенко сегодня пробует через партнеров собрать Совет безопасности ООН", — спросили Путина.

"Ну, пускай выносит, пообсуждаем. В свое время господин Порошенко выступил инициатором присутствия Организации Объединенных Наций на этих территориях для охраны, обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Мы согласились. Тут же отказались наши украинские партнеры. Потребовали большего. Потребовали, чтобы там вообще все было передано под контроль этих сил ООН. Это отдельная тема, это нужно обсуждать. Но это не стремление к решению вопроса путем диалога с людьми, которые проживают на этих территориях. Это все попытки так или иначе нагнуть, наклонить, с помощью каких-то силовых акций прямого характера либо косвенного решить эти вопросы", — ответил глава государства.