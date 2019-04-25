Забили насмерть: полицейские убивали отца чемпиона мира по ММА на глазах у свидетелей

В Подмосковье расследуют гибель 46-летнего жителя Орехово-Зуева. Отец чемпиона мира по боям без правил Магомеда Юнусилау был избит до смерти прямо на улице. Причем в преступлении подозреваются местные полицейские. Нападавших было трое, но, как сейчас выяснилось, под стражу взят только один.

Орехово-Зуево объято страхом. Мало кто решается говорить открыто об обстоятельствах гибели местного жителя Сулли Юнусилау. Опасаются мести со стороны полицейских, нанесших мужчине смертельные травмы.

- Потому что закона как такого нет, и не добьешься здесь справедливости — столько отказных материалов по беззаконию, которое здесь творится.

Шокирующие кадры с камеры видеонаблюдения в аптеке, куда нападавшие вбежали вслед за жертвой, размахивая служебными удостоверениями. По словам многочисленных очевидцев, драка началась прямо во дворе магазина, где оперативники, никого не стесняясь, распивали пиво. А потом Сулли Юнусилау побежал в эту аптеку, спасаясь от избивавших его сотрудников полиции.

- Они выпившие были эти полицейские. Подошли и сразу по лицу.

46-летний Сулли Юнусилау, мастер по ремонту квартир, отец чемпиона мира по боям без правил Магомеда Юнусилау, встречался в тот вечер с товарищем по работе. Это ему сломали нос, и он запомнил слова полицейских.

- Я направился в эту сторону с вопросом: ребят, что случилось? И мне поломали лицо.

На кадрах окровавленный Сулли умоляет спасти его, однако аптекари, на глазах которых добивали человека, даже не попытались вызвать полицию.

"Потерпевший доставлен в больницу с диагнозом закрытая ЧМТ, где спустя некоторое время скончался. Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении его соучастников — в виде домашнего ареста", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Московской области.

Для соседей по дому смерть Сулли стала настоящим шоком.

- Он никому грубого слова не говорил, просто они решили до него докопаться, и они это сделали! Они убили хорошего человека.

"Всегда помогал мне и с коляской, и с ребенком — поднимал коляску. Ну хороший человек, что я могу сказать", — вспоминает Татьяна Папава.

Вдобавок избиение происходило буквально в двух кварталах от Орехово-Зуевского УВД.

- С кем мы могли бы поговорить по поводу Шишканова, Блинова и Попова, которые забили человека насмерть?

- Сотрудники находятся под домашним арестом, все вопросы в Следственный комитет.

Но ни по одному адресу подозреваемых дома почему-то не оказалось.

Это далеко не первый случай насилия со стороны сотрудников орехово-зуевской полиции, просто в этот раз инцидент получил широкую огласку.