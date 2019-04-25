"Урал" на выезде обыграл "Крылья Советов" с минимальным счетом

В матче 25-го тура российской премьер-лиги екатеринбургский "Урал" на выезде обыграл самарские "Крылья Советов" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи забил Отман Эль-Кабир, реализовавший пенальти на 61-й минуте.

"Урал" одержал третью победу в последних пяти играх и с 33 очками поднялся на десятое место в турнирной таблице, а "Крылья Советов" расположились на 13-й строчке, имея в активе 27 очков. Для самарцев это поражение стало четвертым в последних пяти матчах.

В следующем туре чемпионата России подопечные Дмитрия Парфенова 28 апреля на выезде сыграют с "Уфой", а команда Миодрага Божовича в тот же день в Санкт-Петербурге встретится с местным "Зенитом".