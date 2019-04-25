В США популярнй рэпер устроил перестрелку с грабителем

46-летний американский рэпер Bun B (настоящее имя Бернард Фримэн) выстрелил в вооруженного грабителя у себя дома в Хьюстоне, штат Техас. Нарушитель ранен, сообщает CBS.

Рэпер рассказал, что грабитель позвонил в дверь, и после того, как супруга артиста открыла, направил ей в лицо пистолет. Злоумышленник потребовал ключи от машины артиста и драгоценности. Женщина отдала грабителю все, что тот просил. Однако внезапно в дело вмешался сам Bun B.

Рэпер успел выстрелить в нарушителя, но тот убежал. Позже стало известно, что горе-грабитель находится в местном госпитале с ранением в плече.

Музыкант и его жена не пострадали.

Какое наказание грозит нарушителю, пока неизвестно.