Олег Кононов: "Арсенал" заслуженно обыграл "Спартак"

В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.

"Виновата вся команда и, конечно же, главный тренер. Не снимаю ответственности с себя за игру и результат, – приводит слова Кононова "РИА Новости". – У нас сегодня были проблемы. В первую очередь, до игры, из-за травмы не вышли три футболиста. Линия защиты вышла в первый раз в таком сочетании".

Наставник "красно-белых" обвинил журналистов в том, что они распространяют негативную информацию относительно дел в стане команды: "Арсенал" выиграл заслуженно, а вы, журналисты, навешиваете лапшу, что у нас все плохо. Бывают игры, когда команда проигрывает с таким счетом, но мы и дальше будем гнуть свою линию, мы будем биться до конца в оставшихся матчах. Как будет, посмотрим. Могу сказать, что весь негатив, который вы льете на "Спартак", понятен и объясним"

Напомним, "Арсенал" довел беспроигрышную серию до восьми игр (5 побед, 3 ничьи) и с 38 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Спартак", потерпевший третье поражение в последних пяти играх, расположился на пятой строчке, имея в активе 39 очков. В следующем туре чемпионата России тульская команда 29 апреля на выезде сыграет с "Оренбургом", а "красно-белые" в тот же день на поле "Открытие Арены" в Москве примут казанский "Рубин".