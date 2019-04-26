Козак: найдена точка, из которой в нефтепровод "Дружба" поступала некачественная нефть

Найдена точка, в которой некачественная нефть попала в трубопровод "Дружба". Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, на этом участке работают четыре компании. Конкретных виновных ищут.

19 апреля в топливе, которое поставлялось по трубе, обнаружилось большое количество примесей, сообщает телеканал "Россия 24". "Грязная" нефть нанесла ущерб как российским НПЗ, так и зарубежным покупателям наших углеводородов.

Вечером 25 апреля Белоруссия прекратила перекачку российской нефти в Евросоюз. 26 апреля словацкий оператор "Транспетрол" остановил прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба", также ссылаясь на качество, передает РИА Новости. Принимать российскую нефть отказался словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, контролируемый венгерской компанией MOL.

Козак назвал проблему технической и решаемой. А также призвал не политизировать происшествие. "Мы будем решать вопрос откачки той нефти, которая еще есть в трубе с низким качеством", — сказал он. Вице-премьер рассказал, что с проблемой работают и правоохранительные органы, так как нанесен значительный ущерб как нефтеперерабатывающим заводам, так и самой "Транснефти".

"Когда будет выявлено, кто является автором этого "произведения", то будут применены соответствующие меры и финансовой ответственности и, вполне возможно, личной ответственности должностных лиц нефтяных компаний, которые это допустили", — пообещал Козак.