Гибель горняков: ситуация на шахте "Схидкарбон" в ЛНР - критическая

Ситуация на шахте "Схидкарбон" в ЛНР – критическая, сообщил глава МЧС республики Евгений Кацавалов. На шахте произошла авария. Погибли двое шахтеров, передает РИА Новости. Еще 15 человек пропали без вести.

Шахта "Схидкарбон" находится в поселке Юрьевка. Туда уже направлены российские спасатели. Также на место ЧП выехал глава ЛНР Леонид Пасечник.