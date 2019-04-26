Макрон: французам придется больше работать

Упростить проведение референдумов и создать Совет гражданского участия, чтобы простые граждане могли активнее участвовать в жизни страны, а еще — снизить подоходный налог и проиндексировать пенсии. Это — предложения президента Франции по итогам больших национальных дебатов. Которые, в свою очередь, были проведены в ответ на неутихающие протесты "желтых жилетов".

Правда, есть и оговорки. Эммануэль Макрон заявил, что французам придется больше работать и увеличивать взносы в пенсионный фонд. "Мы должны работать больше, — приводит его слова телеканал "Россия 24". — Франция работает гораздо меньше, чем соседние страны. Мы позже начинаем работать, раньше уходим на пенсию. И в течение года у нас больше выходных. Так что нам нужно думать, как найти выход из этой ситуации".

Кроме того, лидер Франции выступил за реформу Шенгенской зоны, так как соглашение о распределении беженцев не работает и целый ряд европейских стран отказывается принимать мигрантов.