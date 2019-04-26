Взрыв метана стал причиной ЧП на шахте "Схидкарбон" в Юрьевке

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что причиной ЧП на шахте "Схидкарбон", расположенной в поселке Юрьевка, стал взрыв метана.

В четверг, 25 апреля, МЧС ЛНР сообщили, что на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка произошло ЧП. Позднее глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов сообщил, что в результате происшествия два горняка погибли и 15 пропали без вести. По предварительным данным, в момент взрыва под землей оказались 17 шахтеров.

В настоящее время на месте аварии работают подразделения МЧС ЛНР, сообщает РИА Новости. Был создан штаб под руководством вице-премьера Олега Черноусова. Также на месте ЧП находится премьер-министр ЛНР Сергей Козлов.