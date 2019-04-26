В Еврокомиссии рассказали, что необходимо для получения шенгенской визы на 5 лет

Новый визовый кодекс, согласованный Европейским парламентом и ожидающий окончательного утверждения Советом Европейского союза, позволит добросовестным туристам, которые не нарушали условия предоставления краткосрочных шенгенских виз, претендовать на получение долгосрочных многократных виз на срок до пяти лет.

В 2018 года Евросоюз обсуждал поправки в визовые правила, которые должны затронуть туристов из более чем 100 стран, напоминает РИА Новости. В апреле эти изменения были согласованы Европейским парламентом, осталось лишь формальное утверждение Советом Евросоюза, после чего они будут опубликованы и вступят в силу через шесть месяцев. По словам чиновников, данные изменения предусматривают лучшие условия для добросовестных туристов.

Внедрение подхода к выдаче многократных виз постоянным путешественникам с хорошей визовой историей на постепенно увеличивающийся срок от 1 до 5 лет станет одним из главных удобств для туристов.

Как уточняется, многократные въездные визы с длительным сроком действия (максимум на пять лет) могут быть выданы лицам, которые выполняют условия въезда и использовали законным образом краткосрочные визы, выданные ранее.

Это означает "чистую" историю в базах данных и отсутствие нарушений заявителем условий предыдущих виз (по срокам и целям). Реформа визовой системы предусматривает создание общего хранилища идентификационных данных, а также ужесточение процедур проверок по всем базам данных в привязке к конкретным лицам. В отношении иностранцев вся информация о запрете на въезд будет вноситься в шенгенскую информационную систему. Также реформа направлена на обеспечение совместимости баз данных Европейского союза в сфере безопасности, миграции и управления границами.

Новый визовый кодекс предусматривает возможность заполнения бланков заявлений в электронной форме, если соответствующее государство-участник предоставит такую возможность. Также бланки заявлений могут подписываться в электронной форме, если соответствующее государство разрешит это делать.