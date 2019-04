Конец секретности: ЦРУ завело аккаунт в Instagram

ЦРУ завело собственный аккаунт в Instagram. Профиль верифицирован, то есть в нем присутствует галочка-подтверждение, что он действительно принадлежит ЦРУ. У Управления есть уже более 5500 подписчиков, а само оно ни на кого не подписано.

На первой опубликованной фотографии запечатлено рабочее место сотрудника ЦРУ: на снимке присутствует парик, блокноты, пакет для "Особо секретных материалов". Фото подписано "Я вижу…" – отсылка к детской игре, когда ребенок угадывает предмет, на который смотрит водящий. По-английски эта фраза звучит как I spy with my little eye, что дословно переводится "Я шпионю своим маленьким глазом".

С помощью Instagram ЦРУ собирается вербовать "талантливых американцев", а также делиться своими историями, передает РИА Новости.

У Управления уже есть аккаунты на YouTube, Flickr, Facebook и Twitter.