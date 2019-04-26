К месту взрыва на шахте "Схидкарбон" в ЛНР выехали донские спасатели

На место взрыва на шахте "Схидкарбон" в Лутугинском районе ЛНР выехали горноспасатели из города Шахты. Они примут участие в спасательной операции. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Ростовской области.

Напомним, накануне на шахте в поселке Юрьевка на глубине около трехсот метров произошла авария. По предварительным данным, в этот момент под землей находились не менее 17 человек. В настоящий момент уточняются детали происшествия пока не известны. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник взял ситуацию под собственный контроль.

Напомним, мини-шахта "Схидкарбон" прекратила добычу угля во втором полугодии 2014 года, из-за войны. С этого момента предприятие работало в поддерживающем режиме. Сотрудники делали всё возможное, чтобы не допустить ее затопления. Шахта возобновила работу только в январе 2018 года.