Будет весело: избранный президент Украины отправился на отдых в Турцию

На два дня отдыхать в Турцию отправился избранный президентом Украины Владимир Зеленский. Он отвозит детей на ежегодный фестиваль "Весело". "За четыре месяца — первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха!", — написал Зеленский у себя в Facebook.

К записи Владимир Зеленский опубликовал также фотографию, на которой виден борт самолета на заднем плане.

Ежегодный фестиваль "Весело" в 15 раз организует студия "Квартал 95". С 30 апреля по 7 мая его участников и гостей принимает турецкий Бодрум.

Владимир Зеленский во втором туре президентских выборов победил действующего главу государства Петра Порошенко. Кандидат от партии "Слуга народа" актер и комик Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов. Петр Порошенко заручился только 24,45% голосов избирателей.