"Сан-Хосе" подписал контракт с форвардом "Локомотива" Юртайкиным

Нападающий ярославского "Локомотива" Данил Юртайкин заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги "Сан-Хосе Шаркс". О подписании соглашения с 21-летним россиянином сообщил генеральный менеджер "акул" Дуг Уилсон.

В нынешнем регулярном сезоне КХЛ Юртайкин забросил 10 шайб и отдал 9 результативных передач в 40 играх за "железнодорожников". В восьми матчах плей-офф он отметился одним голевым пасом.

Напомним, что "Сан-Хосе" продолжает борьбу за Кубок Стэнли-2019. Во втором раунде плей-офф "акулы" встречаются с "Колорадо Эвеланш".